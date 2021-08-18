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مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول

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مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول

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وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة لجماهير ناديه عبر التعادل مع طلائع الجيش سلبيًا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية «بطولة الدوير بتصعب جدًا جدًا».

وتابع «بنتأسف على بطولة كانت في المتناول، اللعيبة دي في 7 ولا 8 شهور لعبت مباريات كتير،الأهلي فريق مجهد وميت بمعنى الكلمة، اتحدى نادي زي ليفربول يلعب كل 48 ساعة».

وواصل «اللعيبة دي واخدة بطولات دوري افريقيا وكأس سوبر وبطولات كتير في مرحلة زمنية قليلة قوي».

وأضاف «كمسؤول أو لاعب أو واحد في المجال، عمري ما شوفت دوري 50% منه كل 48 ساعة بتتلعب مباراة، اتحدى لو في فرقة لعبت نص مبارياتها في الضغط ده، لما كنت بلعب في رمضان كل 48 ساعة كان فين تكافوء الفرص».

وأردف عبدالحفيظ «اعمل احصائية شوف لعبنا كام مرة لعبنا كل 48 ساعة، اكتر من 50% من المباريات».

وأختتم مدير الكرة بالأهلي «مكالمتي مهمة جدا اننا نقف على ارض الواقع، اللعيبة عملت أداء كويس في 80% من المباريات إلى خاضتها في الموسم، الدوري البطولة المحببة الأمور بتبعد، لكن بدي أسباب كان لها عامل مؤثر في ابتعاد الدوري».

المصرى اليوم

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