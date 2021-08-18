شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش

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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر فرط في لقب الدوري بشكل كبير، عقب تعادله أمام طلائع الجيش بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' :الأهلي لم يستغل فارق المباريات المؤجلة بالشكل المناسب، وفرط في العديد من النقاط عقب عودته من المشوار الإفريقي، مثل التعادل أمام بيراميدز والبنك الأهلي والإسماعيلي، وأخيراً التعادل بالأمس أمام طلائع الجيش، وهو ما جعل التتويج باللقب هذا الموسم أمراً صعباً، خاصةً في ظل فوز الغريم التقليدي الزمالك على وادي دجلة بهدف نظيف واتساع الفارق إلى أربع نقاط لصالح القلعة البيضاء .