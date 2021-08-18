أخبار عاجلة

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل -
رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر -
محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين -
دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم» -
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر» -
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش

Print
شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر فرط في لقب الدوري بشكل كبير، عقب تعادله أمام طلائع الجيش بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' :الأهلي لم يستغل فارق المباريات المؤجلة بالشكل المناسب، وفرط في العديد من النقاط عقب عودته من المشوار الإفريقي، مثل التعادل أمام بيراميدز والبنك الأهلي والإسماعيلي، وأخيراً التعادل بالأمس أمام طلائع الجيش، وهو ما جعل التتويج باللقب هذا الموسم أمراً صعباً، خاصةً في ظل فوز الغريم التقليدي على وادي دجلة بهدف نظيف واتساع الفارق إلى أربع نقاط لصالح القلعة البيضاء .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك