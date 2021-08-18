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الاهلى : لو لينا حق في مباراة طلائع الجيش هنخده

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الاهلى : لو لينا حق في مباراة طلائع الجيش هنخده الاهلى : لو لينا حق في مباراة طلائع الجيش هنخده

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تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد التعادل سلبيًا مع طلائع الجيش، وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية «الحمد لله على إلى حصل، سبق وقولت قبل كدة مينفعش نلوم إلا نفسنا، مش بدي مبررات لكن بقول حقائق، لو ليا حق اخده».

وتابع «في شاشة اعادة، دي كورة، مش مقتنع انها صعبة تتحسب، في حاجة اسمها علم التشريح، شوف الكورة والصورة، لما الرجل الثابتة تكون على الجول تبقى الرجل التانية المفرودة تبقى جوة».

وواصل «مستحيل تبقى الرجل الثابتة على الخط وتبقى الكرة معديتش الخط، انت اكيد مطلعها بوش رجلك، اضحك عليا وروح شوف الفار».

وأضاف «تقنية الفيديو في 13 يوم ندهت الحكم مرتين فقط، انده للحكم وخليه يشوفها واضح عليا، لكن شوف كل الأسابيع الماضية أي جول بنجيبه حتى لو سهل، الحكم بيروح أو يقف يستنى يتأكد دقائق من صحة الهدف».

وأردف عبدالحفيظ «هات الحكم قوله، دي مش مبررات، مفيش واحد عنده أي نوع من العقل والمنطق يشوف في مباريات كتير جدًا انك متستدعيش الحكم للفار في حالة جدلية زي دي وتشوفها كويس».

واستكمل مدير الكرة بالأهلي «انا في افريقيا لعبت 5 أو 6 مباريات ، في 4 مباريات الفار نصفني، لكن في الدوري محصلش ومش بيستدعيه».
سيد عبدالحفيظ واصل تصريحاته «الي يزعلك ان كابتن محمود بسيوني حكم الفيديو متأكد قوي انها مش هدف رغم انها جدلية، في مباراة زي دي ومرحلة زي دي تعالى شوفها واديني حقي».

المصرى اليوم

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