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أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن ملف التعاقدات الجديدة الخاصة بالموسم المقبل، أو اللاعبين الراحلين، لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل ضغط المباريات.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' سنعقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البولق، عفب نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، حتى لا يتشتت اللاعب بأمور خارج إطار كرة القدم، وكذلك جميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي سيحددها الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون .

واختتم لبيب: لم أحدد موقفي بخوض الإنتخابات المقبلة لنادي الزمالك من عدمها، الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه .