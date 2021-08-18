أخبار عاجلة

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل -
رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر -
محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين -
دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم» -
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر» -
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جلسة طارئة مع بن شرقي ووكيلة للتجديد ولبيب يحسم مصيره من انتخابات

Print
جلسة طارئة مع بن شرقي ووكيلة للتجديد ولبيب يحسم مصيره من انتخابات الزمالك جلسة طارئة مع بن شرقي ووكيلة للتجديد ولبيب يحسم مصيره من انتخابات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي أن ملف التعاقدات الجديدة الخاصة بالموسم المقبل، أو اللاعبين الراحلين، لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل ضغط المباريات.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' سنعقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البولق، عفب نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، حتى لا يتشتت اللاعب بأمور خارج إطار كرة القدم، وكذلك جميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي سيحددها الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون .

واختتم لبيب: لم أحدد موقفي بخوض الإنتخابات المقبلة لنادي الزمالك من عدمها، الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك