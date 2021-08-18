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قائد الاهلي التاريخي : يمتلك افضل دفاع في الدوري

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قائد الاهلي التاريخي : الزمالك يمتلك افضل دفاع في الدوري قائد الاهلي التاريخي : يمتلك افضل دفاع في الدوري

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أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بآداء الثنائي محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش مدافعا نادي طوال الموسم، رغب غياب الأخير عن مباراة الأمس أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

ثنائية محمد عبدالغني ومحمود الونش، تقدم موسماً مميزاً مع الزمالك، ويسيرون بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، ويشكلون صمام أمان لزملائهم في الفريق، ولذلك أرى أنه في حال تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري العام هذا الموسم، سيكون لهذا الثنائي الدور الأبرز .

المصرى اليوم

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