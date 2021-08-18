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قالت هيئة الأرصاد الجوية بوجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم وغدًا على كافة الأنحاء، وتنخفض درجة الحرارة اليوم وغدًا على جنوب الصعيد ويستمر نشاط الرياح وتكون الشبورة المائية فى الصباح، وتكون الأجواء لطيفة ليلاً.

يستمر انخفاض درجات الحرارة خلال توقعات الأرصاد الجوية عن الطقس اليوم وتتكون الشبورة صباحًا وتنشط الرياح علي القاهرة وأغلب الأنحاء.

يظل الطقس شديد الحرارة فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء رغم وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ويكون حار رطبا في القاهرة والوجه البحري، ويصبح مائل للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة رطبًا علي القاهرة وباقي أنحاء مصر.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تستمر درجة الحرارة في القاهرة اليوم مثل أمس العظمي 35 درجة، والصغري 26، والمحسوسة 38 درجة، كما تظل فى الإسكندرية عن درجة الحرارة السائدة أمس أيضًا وهي 32، والصغري 25، والمحسوسة 35 درجة.

ويتوقع أن تكون في طنطا 34-25، مطروح 30-23، الإسماعيلية 36-25، شرم الشيخ 39-29، رفح 31-24، الغردقة 39-28، السلوم 31-23، العريش 32-25، الطور 34-27، طابا 35-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى دمياط 32-26، السويس 36-25، بورسعيد 32-26، الزقازيق 35-26، المنصورة 34-25، دمنهور 33-26، شبين الكوم 35-26، بلطيم 32-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى الأقصر 40-27، أسيوط 38-26، إدفو 41-28، الفيوم 35-26، أسوان 40-28، المنيا 36-25، أبوسمبل 40-28، سوهاج 38-26، قنا 39-27، في شلاتين 38-28، حلايب 35-28، الوادي الجديد 40-26، سيوة 36-22، بني سويف 36-26 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس في مصر غدًا الخميس

تتكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق السريعة والزراعية المتجهة إلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويشهد الطقس غدًا نهاية انخفاض درجات الحرارة وتبدأ فى الارتفاع اعتبارًا من الجمعة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري غدًا الخميس 35-38، وفي جنوب الصعيد 40-41، أما فى شمال الصعيد 36-38، وفي السواحل الشمالية 32-35، بينما تكون فى جنوب سيناء 39-42 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

تبدأ درجات الحرارة فى الإرتفاع التدريجى اعتبارًا من يوم الجمعة، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري الجمعة 36-39، وترتفع من السبت إلي الإثنين إلي 37-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد يومي الجمعة والسبت والإثنين 38-40، بينما تكون يوم الأحد 39-41 درجة، بينما يتوقع أن تكون فى جنوب الصعيد يومي الجمعة والأحد 41-42 درجة، وتكون يومي السبت والإثنين 42-43 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الجمعة وحتى الأحد 32-35 درجة، ويوم الإثنين 31-34 درجة، وتكون في جنوب سيناء من الجمعة للإثنين 39-42 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة

تفاصيل أحوال الطقس والبحر حتى الإثنين المقبل

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