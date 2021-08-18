«زي النهارده» في اليوم 18 أغسطس 1964 .. شارل حلو رئيسا للبنان

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كان شارل حلو الرئيس الرابع للجمهورية اللبنانية وهو مولود في الخامس والعشرين من سبتمبر 1913 في لبنان، وحصل على إجازة الحقوق من جامعة القديس يوسف سنة 1934 وعمل بعدها في المحاماة وتدرج في مكتب بيترو طراد كما عمل بالصحافة في جريدة ليكلار دى جور ولوجور ومجلة لنفورماسيون، ساهم شارل حلو سنة 1936 في تأسيس حركة الكتائب، لكنه انسحب منها بعد فترة قصيرة وبين 1946 و1949 عين سفيراً لدى الفاتيكان.

ثم انتخب نائباً عن بيروت في دورة سنة 1951، شارك شارل في عدة حكومات وحمل عدة حقائب وزارية، ففى 6 أكتوبر 1949 عين وزيراً للعدلية في حكومة الرئيس رياض الصلح وفى عهد الرئيس بشارة الخوري،وظل بالمنصب حتى 15 ديسمبر 1949 وفى7 يونيو1951عين وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس عبدالله اليافى في عهد الرئيس بشارة الخورى وذلك حتى 11 فبراير 1952 وفى 16سبتمبر 1954 عين وزيراً للصحة العامة ووزيراً للعدل في حكومة الرئيس سامى الصلح وفى عهد الرئيس كميل شمعون،واستمر بالمنصب حتى 29 مايو 1955وفى 24 سبتمبر 1958 عين وزيراً للاقتصاد الوطنى ووزيراً للأنباء في حكومة الرئيس رشيد كرامى وفى عهد الرئيس فؤاد شهاب وظل بالمنصب حتى 14 أكتوبر 1958.

وفى 20 فبراير 1964 عين وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك في حكومة حسين العوينى في عهد الرئيس فؤاد شهاب وذلك حتى 18 أغسطس 1964 عندما انتخب رئيساً للجمهورية، وفى 16يوليو 1979 عين وزير دولة وذلك في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إلياس سركيس، وظل بالمنصب حتى 4 أغسطس 1979 و«زي النهارده» في اليوم 18 أغسطس 1964 انتخب شارل حلو رئيساً للبنان خلفاً لفؤاد شهاب وذلك بحصوله على 92 صوتاً مقابل خمسة أصوات لمنافسة بيار الجميّل وتولى مهام منصبه في الثالث والعشرين من سبتمبر 1964 وبقى فيه حتى الثانى والعشرين من سبتمبر 1970 ليجىء سليمان فرنجيّة خلفا له وقد شهد عهد شارل حلو أحداثا مهمة في تاريخ لبنان ومنها حرب 1967 وبداية الصدام بين الجيش اللبنانى والفصائل الفلسطينية والتى أدت إلى توقيع اتفاق القاهرة بعام 1969. كما شهد عهده هزة اقتصادية إثر إفلاس بنك إنترا سنة 1966 إلى أن توفى في 7يناير 2001.