«زي النهارده» في 18 أغسطس 2008 .. استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ولد برويز مشرف أو (برفيز مشرف) في 1943 بنيودلهى التي صارت عاصمة للهند بعد انفصال باكستان، ثم هاجرت أسرته إلى باكستان حيث تلقى تعليمه الأولى في كراتشى، وفى 1964 التحق بالجيش وتدرج في المناصب حتى صار قائدا للجيش عام 1998.

خاض مشرف حربين ضد الهند في 1965 وفى 1971 كما كان قائدا للجيش الباكستانى في المواجهات الضارية بين الهند وباكستان في 1999 بمرتفعات كارجيل التي انتهت بانسحاب المقاتلين الكشميريين منها بضغط من رئيس الوزراء نواز شريف، ثم انقلب مشرف على نواز شريف في أكتوبر 1999 على خلفية اتهامه له بمحاولة إسقاط الطائرة التي كانت تقله قادما من سريلانكا ثم عين مشرف نفسه رئيسا لباكستان وفي 29 ديسمبر من نفس العام أقر البرلمان الباكستاني تعديلات دستورية تعطي صلاحيات واسعة لمشرف بما في ذلك سلطة إقالة الحكومة المنتخبة وفقا لاتفاق كان أبرمه مشرف مع أحزاب المعارضة الإسلامية يتخلى بموجبه عن قيادة الجيش مع نهاية 2004 مقابل تمرير التعديلات، ولكنه لم ينفذ الاتفاق وفى سبتمبر 2007 من نفس العام عدلت اللجنة الانتخابية في باكستان قانون الانتخابات بحيث يسمح لمشرف بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مع الاحتفاظ بمنصبه قائدا للجيش فيما اعتبرته المعارضة خرقا فاضحا للدستور.

وفى أكتوبر من العام ذاته قدم 85 نائبا باكستانيا من المعارضة استقالتهم من البرلمان احتجاجا على قبول اللجنة الانتخابية أوراق ترشح مشرف لدورة رئاسية جديدة،ثم وقع مشرف أمرا بالعفو وصف بالتاريخي عن عدد من السياسيين،بينهم بوتو وأعلنت اللجنة الانتخابية في 6 أكتوبر 2007 فوز مشرف بأغلبية كاسحة في الانتخابات الرئاسية، وفى نوفمبر من نفس العام فرض مشرف حالة الطوارئ في البلاد،وأصدرمنتصف الشهرقرارا بحل البرلمان مع انتهاء فترة ولايته القانونية وفى24 نوفمبر أكدت اللجنة الانتخابية الباكستانية انتخاب مشرف رئيسا للبلاد لولاية ثانية لخمس سنوات لكنه «زي النهارده» في 18 أغسطس 2008 وفى مواجهة الضغوط السياسية عليه من القوى السياسية الأخرى أعلن استقالته من رئاسة باكستان، ولعل أبرز ما سيحفظه التاريخ من سيرة برويز مشرف هو موافقته على مطالب أمريكا بالسماح لها باستخدام الأراضى الباكستانية لضرب حركة طالبان التي رفضت تسليم بن دلان بعد اتهام أمريكا له بهجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001.