حي الأزبكية يستجيب لشكوي المواطنين برفع الباعة الجائلين

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أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجهود الاجهزة التنفيذية بحي الازبكية في الاستجابة لشكاوي المواطنين.

مؤكدا على ان عمل منظومة الشكاوي بالعاصمة يشهد تطورا ملموسا نظرا لسرعة استجابة الاحياء وإزالة اسباب الشكاوي.

الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة كانت قد تلقت شكوى تتعلق باحتلال شارع أحمد عرابي بنطاق محطة مترو الانفاق باشغالات الباعة الجائلين، وشن الحي حملة اسفرت عن رفع كافة الإشغالات واعادة الانضباط.