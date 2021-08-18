طريقة عمل العاشوراء المصرية مثل المحلات (خطوة خطوة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طريقة عمل العاشوراء، طبق يفضله المصريون خلال الشهر المحرم خاصة وأنه يعد من الأكلات الصحية لاحتوائه على فيتامينات ومعادن وألياف، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة من خلال وصفات شهية مثل المحلات، وطريقة عمل العاشوراء بأكثر من طريقة.

ويبحث الكثيرون على شبكة جوجل عن طريقة عمل العاشوراء، ومنها، (طريقة عمل العاشورة، طريقة عمل العاشوراء، طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، طريقة عمل العاشورا، طريقة عمل العاشورة مثل المحلات، طريقة عمل العاشوراء المصرية، طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة، طريقة عمل العاشورة فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل العاشورة بالحليب،طريقة عمل العاشورة بالصور فتكات، تحضير العاشورا، تحضير العاشوراء، طريقة تحضير العاشوراء، طريقة تحضير العاشورا).

ربع كيلو من القمح المقشر

كيلو من اللبن

نصف كوب من الكريمة اللباني

كريم شانتيه

ملعقة صغيرة من الفانيليا

3 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السكر

مكسرات حسب الرغبة

يغسل القمح وينقع لمدة ليلة كاملة.

يغلى القمح في الماء حتى ينضج ثم يصفى من الماء.

نضع في قدر على النار الحليب والكريمة اللباني.

تترك المكونات حتى الغليان، ونضع القمح والسكر وتقلب المكونات.

يتم وضع العاشوراء في أطباق التقديم، وتزين بالمكسرات حسب الرغبة.

ربع كيلو من القمح المقشر

كيلو من اللبن

ملعقة كبيرة من القشدة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة فانيليا

سكر حسب الرغبة

جوز هند وزبيب وفول سوداني للتزيين

يتم غسل القمح جيدا ونقعه في الماء طوال الليل.

نضع ماء في قدر على النار ويضاف إليه القمح، ويتم سلقه حتى تمام النضج.

نضيف القمح المتبقي والقشدة مع التقليب جيدا.

تغرف العاشوراء في أطباق التقديم وتزين بجوز الهند والمكسرات.

طريقة عمل العاشوراء للشيف نجلاء الشرشابي

كوب من القمح

كيلو من اللبن

2 ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من ماء الورد

كوب من السكر

قرفة

فانيليا

يتم سلق القمح جيدا في الماء حتى تمام النضج.

نعيد الخليط فى القدر مع اللبن والسكر وماء الورد والفانيليا ويترك حتى الغليان.

يتم إذابة النشا في القليل من الماء، ويضاف إلى المكونات مع التقليب حتى يتماسك القوام.

تصب العاشوراء في أكواب التقديم، ويرش عليها القرفة وبالهناء والشفاء.