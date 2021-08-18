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الجيزة : حملات بـ 6 أحياء لرفع الإشغالات والتعديات ( صور)

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واصلت المراكز والأحياء بمحافظة الجيزة مجهوداتها لضبط الشارع ورفع الٱشغالات والأستجابة لشكاوي المواطنين الخاصه بوجود مخالفات للمحال العامة.

حيث قام مركز ومدينة ابو النمرس بتنفيذ حمله اشغالات مكبره على شارع احمد بدوى والمقاهى بشارع اكتوبر اسفرت عن رفع ١٥٠ حاله اشغال وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونيه وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع.

وشن حي الهرم حمله اشغالات على شوارع نبيل طه وعمرو بن العاص تم خلالها وازاله التعديات والاشغالات على حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادره عدد ( ٣٨ ) حاله اشغال متنوعه مابين استاندات وكراسي وثلاجات واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين .

وفي حي شمال أسفرت الحملة عن مصادرة عدد ١٠٠ حاله اشغال متنوعه ما بين كراسي وموازين وشيش ومضبوطات أخرى .

أما العمرانية فشن الحي حملة اشغالات مسائيه على شارع خاتم المرسلين وشارع الهرم واسفرت عن رفع ٥٠ حاله اشغال للمقاهي والمحال ومصادرة عدد من الدراجات النارية خاصه بخدمه الدليفري لمحال للتعدي على أرصفه المشاة.

كما شن حي جنوب حملات لرفع الإشغالات شملت شوارع ربيع الجيزى وهمدان ومحطه قطار الجيزة ميدان الجيزة وجاري الاستكمال وفي الطالبية تم كلبشة السيارات في شارع ترسا.

المصرى اليوم

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