أخبار عاجلة

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل -
رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر -
محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين -
دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم» -
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر» -
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بسبب طالبان .. ارتفاع البرقع في كابل 10 أضعاف

Print
بسبب طالبان .. ارتفاع أسعار البرقع في كابل 10 أضعاف بسبب طالبان .. ارتفاع البرقع في كابل 10 أضعاف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت قناة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها بأن البرقع في كابل ارتفعت بنحو 10 أضعافها مع سيطرة حركة «طالبان» على المدينة واستيلائها على الحكم في البلاد.

وأشار التقرير نقلا عن إحدى النساء التي لم يذكر اسمها لاعتبارات أمنية، إلى أن النساء تدفقن على الأسواق لشراء البرقع بسرعة مع تقدم «طالبان».

وقالت المرأة إنها لم تتكمن من الوصول إلى السوق يوم الأحد، عندما سيطرت «طالبان» على كابل، حيث اضطرت للانتظار ساعات في طابور أمام البنك في محاولة لسحب أكبر قدر ممكن من أموالها من حسابها، في ظل مستقبل غامض.

وأضافت أن سيطرة «طالبان» على كابل كانت مفاجئة، وخاصة سرعة التطورات، حيث اعتقد الكثيرون أن كابل قد تقاوم خلال سنة أو لأي فترة تقارب ذلك.

وقالت إمرأة أخرى لـ«سي إن إن»، إن هناك نقصا في البرقع، وأن لديها برقعا أو اثنين لـ3 نساء في عائلتها، ورجحت أنها ستضطر لاستخدام مفارش السرير لصنع أي نوع من الحجاب لها.

وعلى صعيده، أكد المتحدث باسم حركة «طالبان» سهيل شاهين في تصريح لقناة «سكاي نيوز» البريطانية، أن الحركة ستفرض الحجاب حسب الشريعة الإسلامية، وأن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحديث يدور عن ارتداء البرقع، مشيرا إلى أن هناك «أنواعا مختلفة من الحجاب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع

تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع

رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع