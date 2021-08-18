شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
ظهرت علامات الغضب والحزن على جماهير الأهلي القليلة الحاضرة لمباراة فريقها وطلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي هلال اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على أرض ملعب ستاد السويس ضمن منافسات 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
والتقطت عدسة فيديو المصري اليوم، بعض العبارات التي أخرجتها جماهير الأهلي بعد نهاية اللقاء والذي كانت معظهما لمدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، وحكم المباراة إبراهيم نور الدين.
ووفقا لما جاء في الفيديو، قالت جماهير الأهلي لمدير الكرة: «الدوري راح كده ياكابتن سيد». وآخرون، هاجموا إبراهيم نور الدين، قبل دخول ممر ستاد السويس: «حسبي الله ونعم الوكيل».
ويستضيف الأهلي الجمعة المقبلة 20- 8- 2021 نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عند الساعة التاسعة مساءًا.
- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.
[image:2:center]
أما الزمالك يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الجمعة 20-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
أما عن جدول مباريات الزمالك القادمة في كالأتي:
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء
ويستضيف الأهلي الجمعة المقبلة 20- 8- 2021 نظيره المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عند الساعة التاسعة مساءًا.
- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.
[image:2:center]