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ظهرت علامات الغضب والحزن على جماهير الأهلي القليلة الحاضرة لمباراة فريقها وطلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي هلال اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على أرض ملعب ستاد السويس ضمن منافسات 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

والتقطت عدسة فيديو المصري اليوم، بعض العبارات التي أخرجتها جماهير الأهلي بعد نهاية اللقاء والذي كانت معظهما لمدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، وحكم المباراة إبراهيم نور الدين.

ووفقا لما جاء في الفيديو، قالت جماهير الأهلي لمدير الكرة: «الدوري راح كده ياكابتن سيد». وآخرون، هاجموا إبراهيم نور الدين، قبل دخول ممر ستاد السويس: «حسبي الله ونعم الوكيل».