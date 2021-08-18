أخبار عاجلة

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل -
رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر -
محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين -
دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم» -
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر» -
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عادل عبد الرحمن : عدم احتساب هدف مستحق للأهلي أمام الطلائع أضاع الفوز على الأحمر

Print
عادل عبد الرحمن : عدم احتساب هدف مستحق للأهلي أمام الطلائع أضاع الفوز على الأحمر عادل عبد الرحمن : عدم احتساب هدف مستحق للأهلي أمام الطلائع أضاع الفوز على الأحمر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، إن فريقه كان له هدفًا مستحقًا أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن هذا الهدف أضاع الـ3 نقاط على فريقه، على الرغم من استعجال لاعبيه طوال الـ90 دقيقة.

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الأهلي خاضوا المباراة باستعجال شديد من أجل التسجيل، وهو ما تسبب في إهدارهم العديد من الفرص، ليساعد اللاعبين، المنافس نادي في التربع على صدارة الدوري.

واستكمل تصريحاته، أن الأخطاء التحكيمية قد تنهي بطولة تمامًا، وتضيع لقب على فريق تعرض للظلم، موجهًا اللوم إلى الحكم إبراهيم نور الدين، لعدم التوجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، مشيرًا إلى أن الأهلي عانى من ضغط شديد في المباريات بمختلف المسابقات، ليتأثر بالإجهاد.

واختتم تصريحاته «الأهلي نجح تحت قيادة موسيماني، بالتتويج بكافة البطولات الذي شارك الفريق فيها، وبالتالي الأهلي لن يلجأ لقرار إقالة موسيماني حال خسارة لقب الدوري، خاصة وأن النادي يدار باحترافية شديدة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك