عادل عبد الرحمن : عدم احتساب هدف مستحق للأهلي أمام الطلائع أضاع الفوز على الأحمر

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قال عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، إن فريقه كان له هدفًا مستحقًا أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن هذا الهدف أضاع الـ3 نقاط على فريقه، على الرغم من استعجال لاعبيه طوال الـ90 دقيقة.

وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الأهلي خاضوا المباراة باستعجال شديد من أجل التسجيل، وهو ما تسبب في إهدارهم العديد من الفرص، ليساعد اللاعبين، المنافس نادي الزمالك في التربع على صدارة الدوري.

واستكمل تصريحاته، أن الأخطاء التحكيمية قد تنهي بطولة تمامًا، وتضيع لقب على فريق تعرض للظلم، موجهًا اللوم إلى الحكم إبراهيم نور الدين، لعدم التوجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، مشيرًا إلى أن الأهلي عانى من ضغط شديد في المباريات بمختلف المسابقات، ليتأثر بالإجهاد.

واختتم تصريحاته «الأهلي نجح تحت قيادة موسيماني، بالتتويج بكافة البطولات الذي شارك الفريق فيها، وبالتالي الأهلي لن يلجأ لقرار إقالة موسيماني حال خسارة لقب الدوري، خاصة وأن النادي يدار باحترافية شديدة».