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أول تعليق من مدافع طلائع الجيش إسلام جمال على هدف الأهلي الملغي

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أول تعليق من مدافع طلائع الجيش إسلام جمال على هدف الأهلي الملغي أول تعليق من مدافع طلائع الجيش إسلام جمال على هدف الأهلي الملغي

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قال إسلام جمال، مدافع طلائع الجيش، إن فريقه أدى مباراة مميزة أمام الأهلي، وحصل على نقطة مستحقة بعد مباراة بطولية.

وأضاف جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الكرة الذي أبعدها من على خط المرمى، لم يراها أو يعرف أنها إذا تخطت المرمى من عدمه، مشيرًا إلى أن هذه اللعبة متفق عليها مع الحارس محمد بسام.

وتابع إسلام جمال، أنه لا يمكنه أن يحكم على الكرة التي أبعدها من خط المرمى، خاصة وأنه لم يراها تمامًا، إلا أنه يتوقع عدم عبورها بكامل هيئتها لخط المرمى، مشيدًا بزملائه على الأداء البطولي الذي قدموه أمام الأهلي.

المصرى اليوم

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