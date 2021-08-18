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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، لم يرجع إلى تقنية الفيديو للتأكد من الهدف الذي سجله كهربا، وتقرر عدم احتسابها لعدم تخطيها المرمى بكامل استدارتها.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن قدم مدافع طلائع الجيش، الثابتة كانت على خط المرمى، بينما الأخرى الذي أخرج بها الكرة كانت داخل المرمى، وبالتالي الكرة تخطت خط المرمى بكامل هيئتها.

واستكمل تصريحاته «بقول للحكم اضحك علينا ياعم وارجع للفيديو وماتحسبهاش لكن مش بالشكل ده وتلغي الكرة بدون العودة للفيديو، والحكم محمود بسيوني أدار مباراتين للأهلي في 13 يومًا لغى خلالهما هدفين الأول أمام وادي دجلة والآخر أمام طلائع الجيش».

وواصل سيد عبد الحفيظ «تقنية الفيديو في جميع مباريات الأهلي شككت في أهدافه والحكم عاد إليها للتأكد منها رغم وضوح صحتها، بينما على النقيض الأهداف التي تسكن مرمى الأهلي يتم احتسابها دون التشكيك فيها، أنا فقط أطالب الحكم بالعدل لا أكثر من ذلك».

واستطرد «الأمور تأزمت على الفريق بشكل كبير لكن لن نستسلم وما زالت الفرصة قائمة وإن كانت صعبة، واللاعبين حصدت بطولات عديدة في مرحلة زمنية قليلة، ولم أرى في حياتي دوري بالعالم تقام مباريات فريق به كل 48 ساعة».

واختتم مدير الكرة بالأهلي «العدل لا يطبق على الجميع بالدوري، والحديث عن تكافؤ الفرص غير موجود بالدوري من الأساس، ونتحمل نتيجة أخطائنا أهمها الموافقة على ضغط المباريات، خاصة وأن الفريق خاض 15 أسبوع بالدوري كل 48 ساعة».