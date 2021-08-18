«صحة السويس»: تطعيم كورونا بالمجان لجميع المصريين

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أكدت مديرية الصحة بالسويس بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، على أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخار

وناشدت المديرية المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحا

وتنوه المديرية إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي

250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج و100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر و10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر

جديراً للذكر أن مديرية الصحة بالسويس قد خصصت مركزين لتطعيم الكورونا وهما ( مبارك والعبور )، كما تم تخصيص الحجر الصحى ببورتوفيق لتقديم الطعوم للمسافرين إلى الخارج