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أول تعليق من حارس مرمى طلائع الجيش على هدف الأهلي الملغي ()

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أول تعليق من حارس مرمى طلائع الجيش على هدف الأهلي الملغي (فيديو) أول تعليق من حارس مرمى طلائع الجيش على هدف الأهلي الملغي ()

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قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، إن مباراة الأهلي دائمًا ما يكون لها دوافع كبيرة، خاصة وأنه اللاعبين يرغبون في الظهور فيها وتقديم الأداء الأفضل، كونها المباراة الأهم في الموسم.

وتابع بسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن طلائع الجيش، يقدم مباريات مميزة للغاية طوال مباريات الدور الثاني من البطولة، باستثناء المباراة الماضية التي خسرها الفريق برباعية، والتي كانت دافعًا لتقديم الأداء الأفضل أمام الأهلي.

واستكمل تصريحاته، أنه ذاكر الأهلي جيدًا وكان يعرف طريقة وأسلوب لاعبيه، بالاعتماد على الكرات العرضية والثابتة، لذلك نجح في التصدي لخطورة لاعبي الأحمر طوال الـ90 دقيقة، للخروج بالنتيجة الأفضل، رغم أن الطلائع كان يرغب في الفوز.

وأوضح تصريحاته، أن الهجمة الجدلية لصالح الأهلي، بداعِ تخطيها المرمى من عدمه، لم يراها جيدًا إلا أنه يتوقع عدم مرور الكرة بالكامل من على خط المرمى، مضيفًا «لو عدت كانت هتتحسب أكيد مش هنتجامل على حساب الأهلي».

واختتم محمد بسام «لم يحدث أن تواصل قائد فريق طلائع الجيش هاتفيًا عقب المباراة لتهنئة قائد على التتويج بالدوري.. أنا آخر لاعب خرج من غرفة خلع الملابس، ولم يتواصل أي من زملائي مع لاعبي الزمالك، خاصة وأن فريقنا ليس له دخل بمن سيتوج.. والبطل مبروك عليه اللقب بغض النظر عن لون القميص».

المصرى اليوم

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