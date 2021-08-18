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الإسماعيلي يجدد التعاقد مع نجمي الفريق

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الإسماعيلي يجدد التعاقد مع نجمي الفريق الإسماعيلي يجدد التعاقد مع نجمي الفريق

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انهي مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تجديد تعاقد محمد هاشم قلب دفاع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وطالبت اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بتمديد عقد المدافع باعتباره احد عناصر القوام الأساسي للفريق وفي ظل تألقه بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق منذ تولي إيهاب جلال تدريب الفريق.

كما اعلن مجلس إدارة الإسماعيلي تجديد التعاقد مع الأنجولي، اري بابل، جناح الفريق، لمدة موسمين، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني، سعيا لاستعادة مسار الفريق نحو المنافسه وحصد الألقاب.

المصرى اليوم

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