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حمادة أنور ينتقد موسيماني

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حمادة أنور ينتقد موسيماني حمادة أنور ينتقد موسيماني

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب الطريقة التي ادار بها مباراة طلائع الجيش.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«موسيماني، لعب المباراة بطريقة دفاعية أكثر من اللازم، كان من الأفضل أن يلعب بمحمد هاني، في مركز الظهير الأيمن بدلا من أكرم توفيق».

وأضاف :«الاهلي كان يلعب بخمسة مدافعين، وهذا عدد كبير، خاصة أن فريق طلائع الجيش لم تكن له أي أنياب هجومية»:

المصرى اليوم

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