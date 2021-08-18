تقنية أون تايم سبورتس تفجر مفاجأة عن أحقية احتساب هدف للأهلي في مرمى طلائع الجيش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن اللعبة التي أثارت الجدل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي طالب خلالها لاعبو الفريق الأحمر باحتسابها هدفًا بداعي تخطيها خط المرمى، لم يظهر التصوير والاعادة التليفزيونية مدى صحة القرار.

وقام سمير عثمان باستخدام تقنية خاصة بقناة أون تايم سبورتس والتي أوضحت له عدم تخطى الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

وقال عثمان عبر شاشة أون تايم سبورتس:«التقنية أظهرت أن الكرة لم تتخطى بكامل محطيها خط مرمى طلائع الجيش في لعبة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وبالتالي قرار الحكم إبراهيم نور الدين وحكم الفيديو محمود بسيوني صحيحان».

وتعادل الأهلي أمام طلائع الجيش سلبياً في لقاء الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لينفرد الزمالك بصدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عقب فوزه على دجلة قبل ثلاث جولات فقط من اسدال الستار على منافسات المسابقة.