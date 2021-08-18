أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر -
محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين -
دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم» -
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر» -
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
موجودة في كل منزل وتسبب تسمم الأرض.. طرق التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تقنية أون تايم سبورتس تفجر مفاجأة عن أحقية احتساب هدف للأهلي في مرمى طلائع الجيش

Print
تقنية أون تايم سبورتس تفجر مفاجأة عن أحقية احتساب هدف للأهلي في مرمى طلائع الجيش تقنية أون تايم سبورتس تفجر مفاجأة عن أحقية احتساب هدف للأهلي في مرمى طلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن اللعبة التي أثارت الجدل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي طالب خلالها لاعبو الفريق الأحمر باحتسابها هدفًا بداعي تخطيها خط المرمى، لم يظهر التصوير والاعادة التليفزيونية مدى صحة القرار.

وقام سمير عثمان باستخدام تقنية خاصة بقناة أون تايم سبورتس والتي أوضحت له عدم تخطى الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

وقال عثمان عبر شاشة أون تايم سبورتس:«التقنية أظهرت أن الكرة لم تتخطى بكامل محطيها خط مرمى طلائع الجيش في لعبة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وبالتالي قرار الحكم إبراهيم نور الدين وحكم الفيديو محمود بسيوني صحيحان».

وتعادل الأهلي أمام طلائع الجيش سلبياً في لقاء الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لينفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عقب فوزه على دجلة قبل ثلاث جولات فقط من اسدال الستار على منافسات المسابقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك