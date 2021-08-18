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بريطانيا تتيح لقاح «موديرنا» للأطفال واليافعين

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بريطانيا تتيح لقاح «موديرنا» للأطفال واليافعين بريطانيا تتيح لقاح «موديرنا» للأطفال واليافعين

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سمحت هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا بتطعيم الأطفال واليافعين حتى سن الـ12 عاما بلقاح «موديرنا» المضاد لكورنا.

وجاء القرار على الرغم من أن عددا قليلا منهم من المرجح أن يأخذ اللقاح في المستقبل القريب، نظرا لأن لا تزال متشددة في سياسة تطعيم الأطفال.

وهذا هو اللقاح الثاني بعد لقاح شركة «فايزر» الذي تسمح بريطانيا باستخدامه لليافعين، على الرغم من أن بريطانيا تعطي اللقاحات حاليا لمن يبلغون 16 عاما فأكثر فقط، والأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما ويعانون أعراضا صحية قديمة مثل متلازمة داون أو يعيشون مع بالغين يعانون كبت المناعة.

المصرى اليوم

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