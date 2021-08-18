أخبار عاجلة

"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
موجودة في كل منزل وتسبب تسمم الأرض.. طرق التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية -
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 91,10% -
وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية سيراليون لبحث التعاون بين البلدين (التفاصيل) -
«العارف» يحقق 53 مليون جنيه في 42 يومًا -
توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجاوبًا مع ما نشرته "سبق".. أمانة جدة ترفع حفريات "المنار والسامر"

Print
الأهالي يطالبون بوقوف ميداني ومزيد من التطوير والاهتمام بالمنظر العام

تجاوبًا مع ما نشرته

بعد أن أبدى مواطنون تذمرهم الشديد من تهالك الأسفلت والأرصفة في حي المنار والسامر بشرق جدة قبل نحو أسبوع، مشيرين إلى أن الحفريات الصغيرة بدأت تتكاثر على امتداد بعض الطرق، وتتربص بمركباتهم، فقد وثَّقت عدسة "سبق" يوم أمس تجاوب أمانة جدة مع معاناة الأهالي من الحفريات الصغيرة، وذلك بترقيع الحفريات التي استعرضها التقرير فقط في ظل تهالُك الأسفلت بشكل عام.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بعنوان (حفريات ومخلفات وخدمات غائبة.. "المنار والسامر" يسألان: أين "أمانة جدة"؟)، تضمن الإشارة إلى مطالبات العديد من الأهالي برصد الملاحظات على أرض الواقع، وتدخُّل عاجل للنظر في الأسفلت المتهالك الذي تضررت منه المركبات.

واشتكى العديد من الأهالي الذين أكدوا مطالباتهم لأمين جدة بتشكيل لجنة عاجلة، ترصد من أرض الواقع قصور الخدمات في الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، التي من أبرزها: عدم صلاحية الأسفلت، وتهالُك الأرصفة، وتكاثر الحفريات، وعدم الاهتمام بالأشجار، وعدم رفع مخلفات البناء، وعدم معالجة التشوه البصري.

وقال المواطن عبدالله العتيبي: "نريد الاهتمام بالمظهر العام لحي المنار والسامر؛ إذ نعاني قصور الخدمات، وعدم المتابعة من أمانة جدة على أرض الواقع. وبالإمكان تفعيل دور الجهات الإشرافية والرقابية في أمانة جدة لترصد احتياجاتنا، وتعمل على تلبيتها، وتقديم أرقى الخدمات لنا، وتحاسب مَن كان مقصرًا في أداء واجبه في حال رصد ذلك".

وتساءل "المواطن": "هل تنتظر أمانة جدة من المواطنين أو المقيمين تقديم شكاوى بعد تعطُّل مركباتهم أو إتلاف إطاراتها بسبب الحفريات التي تتربص بهم بصفة يومية، أو من الأرصفة المتهالكة التي تظهر على الطبيعة، أو ظهور أسياخ الحديد؟".

وأضاف: "نرغب في تكثيف الرقابة البلدية على المحال التجارية للتأكد من مدى التزام العاملين فيها بتعليمات الإجراءات الوقائية والاحترازية من ، وذلك بتوفير الكمامات ومقياس الحرارة عند الباب الخارجي لتلك المنشآت، وضرورة التأكد من تطبيق (توكلنا) للزائرين قبل الدخول".

وطالب المواطنون أمانة جدة بالتدخل العاجل للنظر فيما يعانيه الحي من قصور في الخدمات البلدية، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها.

وبدورها، نقلت "سبق" صوت أهالي "المنار والسامر" للمسؤولين في أمانة جدة، الذين بادروا بتوجيه المختصين بالوقوف على الحفريات، والعمل على إصلاحها، كما أن الأهالي لا يزالون يطمحون للكثير من الاهتمام بالمنظر العام لتوفير بيئة سكنية مناسبة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا

بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة