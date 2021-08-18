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اندلاع حريق ضخم في إحدى محطات الكهرباء الرئيسة في بيروت

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اندلاع حريق ضخم في إحدى محطات الكهرباء الرئيسة في بيروت اندلاع حريق ضخم في إحدى محطات الكهرباء الرئيسة في بيروت
فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه وتعمل على منع تجدد النيران

اندلاع حريق ضخم في إحدى محطات الكهرباء الرئيسة في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في إحدى محطات الكهرباء الرئيسة في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن فرق الإطفاء هرعت على الفور إلى موقع الحريق، وشرعت في إخماد النيران في المحطة بمنطقة "قصقص" في بيروت.

وأضافت الوكالة أن الحريق كان خارجيًا، غير أن الخوف كان في احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثًا إلى المحطة.

وأكدت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتسبب في أعطال كبيرة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن فرق الإطفاء يعملون حاليًا على تبريد المكان منعًا لتجدد النيران.

ونقل عن شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار في أرجاء المنطقة، التي تقع فيها المحطة، قبل اشتعال النيران، فيما لم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وجود خسائر بشرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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