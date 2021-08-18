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سمير كمونة ينتقد الأهلي بسبب محمد شريف

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سمير كمونة ينتقد الأهلي بسبب محمد شريف سمير كمونة ينتقد الأهلي بسبب محمد شريف

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يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي تأثر بغياب، محمد شريف، مهاجم الفريق، في مباراة طلائع الجيش.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي تأثر في الناحية الهجومية بغياب محد شريف»، مضيفا :«والتر بواليا ومروان محسن، لم يعوضا غياب محمد شريف».

وتابع :«مينفعش الاهلي بحجمه يكون يتأثر بغياب مهاجمه، الفريق الأحمر، يجب أن يكون لديه أكثر من مهاجم على مستوى عالي من الكفاءة، لمشاركته في اكثر من بطولة».

المصرى اليوم

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