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قال وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك الأسبق، إن ناديه اقترب أكثر نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز، بعد فوز مستحق على وادي دجلة بهدف نظيف، مشددًا أن الأداء لا يهمه في ظل تحقيق الفوز.

وأضاف وليد صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي لم يقدم المردود الذي يتمناه الجمهور، مشيرًا إلى أن الزمالك نجح في توسيع الفارق مع الغريم التقليدي إلى 4 نقاط والاقتراب من الدوري.

واختتم تصريحاته «الزمالك حسم الدوري بنسبة 80 %، ولكن قد يحدث أي مفاجآت أو رعونة من جانب لاعبي الزمالك، إذا أوهموا نفسهم ضمان اللقب، لذلك عليهم الاحتفاظ بالهدوء والتركيز حتى الجولة الأخيرة».