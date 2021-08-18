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هل أفضل من الأهلي ويستحق التتويج بالدوري؟ سمير كمونة يجيب

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هل الزمالك أفضل من الأهلي ويستحق التتويج بالدوري؟ سمير كمونة يجيب هل أفضل من الأهلي ويستحق التتويج بالدوري؟ سمير كمونة يجيب

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يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم الموسم.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك كان افضل من الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم، وهو الذي يستحق التتويج بالبطولة، حيث كان لدى لاعبيه اصرار كبير على التتويج بها«.

واضاف :«الزمالك حسم بطولة الدوري بنسبة 90٪؜»، مشيرًا:«لاعبو الأهلي تأثروا بالارهاق نتيجة المشاركة في أكثر من بطولة وضغط المباريات في الفترة الاخيرة».

واكمل :«الاهلي ببطولتي افريقيا والسوبر الافريقي وحصل على ثالث العالم، هذا الموسم، لذلك يجب إلا نقسو على اللاعبين، من الوارد أن تخسر بطولة».

المصرى اليوم

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