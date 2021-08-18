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يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم الموسم.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك كان افضل من الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم، وهو الذي يستحق التتويج بالبطولة، حيث كان لدى لاعبيه اصرار كبير على التتويج بها«.

واضاف :«الزمالك حسم بطولة الدوري بنسبة 90٪؜»، مشيرًا:«لاعبو الأهلي تأثروا بالارهاق نتيجة المشاركة في أكثر من بطولة وضغط المباريات في الفترة الاخيرة».

واكمل :«الاهلي ببطولتي افريقيا والسوبر الافريقي وحصل على ثالث العالم، هذا الموسم، لذلك يجب إلا نقسو على اللاعبين، من الوارد أن تخسر بطولة».