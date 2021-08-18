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6 خطوات لـ التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2021 .. واكتب ملاحظات درجاتك بخط يدك

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تلقي تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2021، وقالت إن عملية التظلم على نتيجة الثانوية العامة هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم سيتم فحص التظلمات يدويا، دون الاستعانة بأجهزة الخاصة بالماسح الضوئي، التي تم استخدامها في عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأضافت الوزارة أنه يتم تسليم الطالب المتظلم صورة من ورقة البوكليت الخاص بالأسئلة وصورة أخرى من ورقة البابل شيت بهدف مراجعتها ويدون الطالب ملاحظاته ثم يتم مراجعتها يدويا.

تظلمات الثانوية العامة 2021

وقالت وزارة التربية والتعليم أن التظلم على الدرجات يبدأ من يوم الأحد 22 أغسطس المقبل، على أن يسداد المتظلم مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم عليها من خلال حساب /88040/450/9 بالبنك المركزي المصري أو حساب 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

1- سداد الرسوم، من خلال الحساب لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- تقديم طلب لاطلاع على كراسة الإجابة، إلى مندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.

3-- تقديم طلب إلى مديرية التربية والتعليمية التابع لها الطالب بالتظلم مرفقًا بإيصال السداد مع شهادة الدرجات وصورة من البطاقة.

4- يطلع الطالب المتظلم أو ولي الأمر على كراسة الإجابة الخاصة بالطالب بمقر لجنة النظام والمراقبة، في الموعد المحدد له ومن يتخلف عن الموعد لا يحق له لتظلم مرة آخر.

5- الاطلاع على كراسة الإجابة من خلال صورة ضوئية منها، وليست الأصلية، بشرط أن يحضر الطالب بنفسه، ويكتب ملاحظاته بخط يده.

6- يكون اطلاع الطالب على أجزاء من الإجابات غير المقدرة في ورقة إجابته، أو تجميع الدرجات غير مطابق، أو هناك خطأ في تجميع الدرجات.

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المصرى اليوم

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