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رضا البلتاجي يعلق على هدف الأهلي الملغي أمام الجيش

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رضا البلتاجي يعلق على هدف الأهلي الملغي أمام الجيش رضا البلتاجي يعلق على هدف الأهلي الملغي أمام الجيش

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قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن الكرة الجدلية التي حدثت خلال مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، كانت لها واقعة شبيهة خلال المباراة الأخرى بين ووادي دجلة، بالدوري الممتاز.

وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الكرة في مباراة الزمالك ووادي دجلة، لم تتخطى خط المرمى تمامًا، مضيفًا «ألوم حكم الراية الذي احتسبها، الكرة ليس بها أي شك على الإطلاق بأنها ليست هدف».

وتابع الحكم الدولي السابق «كرة مباراة الأهلي، كانت لا بد أن تتخطى خط المرمى بكامل هيئتها من أجل احتسابها، لذلك علينا أن نلتمس العذر للحكم وحكم الراية وتقنية الفيديو، في ظل جودة التصوير والزاوية، والكرة صعبة عليهم».

واستكمل تصريحاته «الكرة توحي أنها أقرب للهدف، قدم المدافع كانت على خط المرمى، بينما الساق الأخرى التي أبعدت الكرة كانت مفرودة بالكامل داخل المرمى، لذلك أرى أن الكرة أقرب للهدف، ولكن طاقم التحكيم لهم كامل العذر لسوء جودة التصوير».

واختتم رضا البلتاجي «أحيي حكم الفار على اتخاذه القرار دون حيرة، وأيضًا اتزان لاعبي الأهلي وعدم الاعتراض المبالغ فيه، على عكس الكرة المشابهة في مباراة الزمالك التي تم احتسابها قبل إلغائها رغم وضوح أن الكرة ليست هدف إطلاقًا».

المصرى اليوم

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