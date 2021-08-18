ضبط 4 أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في أسوان

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تمكنت حملة من مباحث الآثار بأسوان، بقيادة العقيد حسن عبد الموجود وبالاشتراك مع مباحث مركز أدفو برئاسة الرائد أحمد صابر.

وإدارة الضبطيات الآثرية بأدفو برئاسة محمد الإدريسي، مسؤول الضبطيات الأثرية، ومفتش الآثار محمد عبد السلام، من ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الاثار في منزل احد المواطنين بمنطقة حاجر ابوخليفة بمركز ادفو في أسوان، وبمداهمة المنزل تم العثور علي حفرة دائرية الشكل وبعمق 12متر.

وتم تحريز الادوات المستخدمة في الحفر و تحرير المحضر اللازم وعرض المتهمين علي النيابة.