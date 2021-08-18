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حمادة أنور : اقترب من حسم الدوري

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حمادة أنور : الزمالك اقترب من حسم الدوري حمادة أنور : اقترب من حسم الدوري

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أكد حمادة انور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء اقترب من الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «سناد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك اقترب من الفوز ببطولة الدوري بعد فوزه على وادي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش».

وأضاف :«لاعبو الزمالك كان لديهم إصرارا كبير من بعد فترة التوقف على حسم بطولة الدوري، خاصة أنها البطولة الكبيرة الوحيدة التي مازال ينافس عليها الفريق حتى الأن».

وتابع :«مفيش فريق ينافس على بطولة الدوري يفقد 4 نقاط في 4 مباريات هامة»، مضيفا :«من الواضح أن الارهاق اصاب لاعبي الأهلي، نتيجة المشاركة في أكثر من بطولة هذا الموسم».

يذكر أن فارق النقاط بين الزمالك والأهلي ارتفع إلى 4 نقاط لصالح الفريق الأبيض.

المصرى اليوم

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