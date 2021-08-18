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بأكثر من 14 مليون ريال.. "تعليم القنفذة" يفتتح مدارس جديدة في العرضيات

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بأكثر من 14 مليون ريال.. "تعليم القنفذة" يفتتح مدارس جديدة في العرضيات بأكثر من 14 مليون ريال.. "تعليم القنفذة" يفتتح مدارس جديدة في العرضيات
"الزاحمي" شكر القيادة لعملها على أن يكون تعليمنا مميزًا على مستوى العالمية

بأكثر من 14 مليون ريال..

افتتح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي ثلاثة مبانٍ مدرسية بمحافظة العرضيات تضاف لعطاءات حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائها وبناتها الطلبة وحرص وزارة التعليم على تهيئة البيئة المناسبة والمميزة لتلقي العلم واستمرار مرحلة التعليم وقد جاءت هذه المشروعات بقيمة إجمالية تقدر بـ ١٤٬٢٠١٬٥٢٠٫١٤ريال وتلك المدارس هي:

١- تحفيظ ثريبان بنات.

٢- ابتدائية العتمة بنات.

٣- ابتدائية القادسية بنين.

وبعد الافتتاح للمباني تحدث مدير التعليم في تصريح خص به "سبق" قائلاً: تهانينا لمنسوبي ومنسوبات المدارس، شكرًا حكومتنا الرشيدة عطاءات دائمة وتيسير كل السبل ليكون تعليمنا مميزًا على مستوى العالمية وشكرًا وزير التعليم ونائبه على الدعم اللا منقطع للانتهاء من هذه المشروعات وافتتاحها.

ويأتي افتتاح هذه المشروعات لتكون رافدًا لبداية جادة للعام الدراسي الحضوري هذا العام ضمن استعداد وجاهزية تعليم القنفذة.

بأكثر من 14 مليون ريال..

بأكثر من 14 مليون ريال..

بأكثر من 14 مليون ريال..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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