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أوائل الثانوية العامة يكشفون عن روشتة التفوق عبر CBC

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أوائل الثانوية العامة يكشفون عن روشتة التفوق عبر CBC أوائل الثانوية العامة يكشفون عن روشتة التفوق عبر CBC

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استضاف الإعلامي عمرو خليل في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه «من » الذي يقدمه على قناة CBC عدد كبير من أوائل الثانوية العامة، للحديث عن كواليس الاختبارات والنجاح الكبير الذي حققوه رغم جائحة كورونا والنظام التعليمي الجديد.

قالت فريدة مؤمن الأولى أدبي في الثانوية العامة خلال مداخلة هاتفية إلى البرنامج، إنها كانت منظمة في وقت المذاكرة ولم تكن تحفظ المواد الدراسية بل تستوعب الكلام فقط، متابعةً: «لم أكن أحفظ أي شئ بل استوعب الكلام فقط وبدأت التأقلم مع النظام الجديد للثانوية العامة منذ اليوم الأول ولو اطلعت على معلومات خارج الكتاب فكان للتحليل والاستيعاب وليس للحفظ لأني كنت أربط المنهج».

تابعت: منصحش بموضوع الحفظ بل تحضير المعلومة والإلمام بالمنهج والمعلومات ويجب أن يكون الطلاب فخورين بأنفسهم لأنها سنة صعبة، مشددةً على أن الصحة النفسية هي أهم شئ كما يجب اليقين بأن المكتوب هو الخير والتفكير الإيجابي وليس السلبي مع الابتعاد عن القسوة على النفس لأن هذا لا يوصل الإنسان إلى شئ.

شددت على أنه يجب على الشخص الشعور بإيجابية لأن الابتعاد عن السلبية مفتاح النجاح والتفوق، كاشفةً أنها تفكر في دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رغم أن الكل يقول إن لديها موهبة الإعلام ولكنها تريد أن تنمي موهبة أخرى بجانبها.

من جهتها، تحدثت ديليسيا أنيس رزق الله أنيس، الرابع مكرر في شعبة أدبي، أنها كانت تعمل على توسيع نطاق فكرها لكما أن المدرسين كان لهم دورًا كبيرًا معها وسهلوا المناهج بشكل كبير لتكون الامتحانات مناسبة لجميع المستويات، موضحةً أنه كان هناك أسئلة متوسطة ولكن جاءت بتطبيق نواتج التعلم وأخرى صعبة بحاجة إلى استخدام المعلومة وهو أسلوب امتحان تم التدرب عليه لفترة مع المعلمين.

أوضحت أنها خاضت امتحان القدرات الخاص بكلية الإعلام موجهة رسالة إلى الطلاب وزملائها وقالت: «مهما كان المجموع والدرجة فأنا فخورة بها وبعيدًا عن الامتحانات سعداء بوصولنا إلى النتيجة بهذه النظام الجديد فهو نجاح مبهر لأنه شئ جديد وكلنا تعبنا جدًا.

كما وجهت رسالة أخرى إلى الطلاب الذي لم يحالفهم النجاح هذا العام وقالت: لكل شخص لم يحقق المستوى فهي رسالة من ربنا ومن لم يحقق شئ الآن فسيحقق في شئ أخر كتبه الله له، مردفة: أنها لم تتوقع أن تكون من أوائل الجمهورية بل حست أنها «كبيرة عليها».

المصرى اليوم

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