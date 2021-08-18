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كايرو كافيه في صياغة جديدة لأغاني التراث واحمد جمال يتألق في محكي القلعة

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استدعى فريق كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف مجموعة من الذكريات الجميلة خلال الحفل الذي اقيم على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء حيث قدم باقة من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية برؤية مؤسس وقائد الفريق الذي اعاد صياغتها لينتج حالة فنية نالت استحسان واعجاب الجمهور كان منها عاشق الروح، البنت الشلبية، شغلونى، ليلة حب، بانوما من اعمال بليغ حمدى، انا لك على طول ،كنت فين، سهر الليالى إلى جانب عدد من المؤلفات الاجنبية منها فانكى روك، رقصة ل موتسارت، سواي وغيرها

بعده ووسط تفاعل الحضور تالق المطرب الشاب احمد جمال بمجموعة من اعماله الخاصة التي لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية وخلقت اجواء مبهجة بالاضافة إلى عدداً من مؤلفات الموسيقى العربية كان منها اضحكي، پالا نعيش، من غير مجاملة، كل سنة وانت طيب، نسم علينا الهوى، بحبك، ع اللي جری، وقت مش مناسب، احنا مش بتوع حداد، محتاج سنة، عز الحبايب، النهاية، تحيا وانتي عاجباني .

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