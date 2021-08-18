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سادت حالة من الفرح وانطلقت الزغاريد في أرجاء منزل أسرة الطالبة أسماء محمد عبدالسلام، الحاصلة على المركز الأول بـ الثانوية العامة «دمج» وحصولها على مجموع 408 درجة

وتجمع عدد كبير من أهالى قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية بمنزل الطالبة لتقديم التهنئة مؤكدين أن «أسماء» رغم ظروفها، رفعت اسم قريتهم عاليا .

وتعانى أسماء من عدم قدرة على الكلام أو الحركة بشكل طبيعى بسبب تعرضها وقت الولادة لنقص الأكسجين مما تسبب في اصابتها بضمور بالمخ مما أثر على حركتها وعلى قدرتها على الكلام، لكن هذه الإصابة لم تكن عائقا أمامها لتحقيق حلم أسرتها في التعلم والتفوق بمساعدة الأم الأب .

وعبرت الطالبة أسماء، عن فرحتها بحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة، وقالت بحروف متداخله «انا كنت واثقة انى هأتفوق علشان ربنا بيحبنى»

ووجهت رسالة للرئيس السيسي، برغبتها في لقائه والحديث معه قائلا «نفسى أشوف الرئيس وأقوله انى بحبه»

وأكدت والدتها فاطمة إبراهيم بدران، أخصائية اجتماعية، «أنها لم تتخلى لحظة عن أسماء فبرغم صابتها إلا أن حلمنا لها كان كبير وهى كمان عندها قدرة على التحصيل والتعلم وكنت بأشيلها للمدرسة يوميا وهى صغيرة ولما كبرت بقيت أخدها بالتوك توك للمدرسة وللدروس وأقعد أذاكر معها وأفهمها المواد واحدة واحدة حسب استيعابها وعمرى ما حسستها ان فيها حاجة ناقصة»

وأضافت «كل المدرسين بالمدرسة بيحبوها وأنا كنت عايزة ادخلها تعليم فنى لكن هي رفضت وكمان المدرسين رفضوا لأن التعليم الفني مافيش فيه دمج فقررنا انها تدخل الثانوى وهى كانت عايزة تدخل علمى لكن أقنعتها أنا ووالدها ان الأفضل لها الأدبى علشان تقدر تحصل وتذاكروكانت بتستمع للدروس بالتليفزيون وعلى المنصة»

وعن لحظة اعلان اسم ابنتها ضمن أوائل الثانوية العامة قالت «أسماء كانت بتقول انها هتبقى من الأوائل واحنا كنا بنقولها كل اللى يجيبه ربنا كويس لكن لحظة المطق باسمها في المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم كلنا انهرنا ووقعنا على الأرض من الفرحة»

وقال والدها الذي يعمل مدير للمدرسة الابتدائي بالقرية، «اول لما سمعت اسمها في التليفزيون شلتها من الفرح وهى قعدت في الأرض وأمها بكت كنا في حالة غريبة من الفرح والسعادة والشكر لله على فضله لأن اللى حصل معجزة كبيرة»

وأضاف «بنتى تعبت ووالدتها تعبت معها وهى كانت بتصر تروح الدروس في عز المطر، وربنا كافأها على صبرها واجتهادها لأن ربنا مش بيضيع تعب حد هو بيشوف انت بتتعب قد ايه ويعطيك أكتر من تعبك كمان»

وعن الكلية التي ستدخلها أسماء قال «لسه مش عارف بس ان شاء الله هتكون كلية نظرية علشان تقدر تستوعب وتتفوق فيها»