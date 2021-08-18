رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة بكالوريوس الزراعة بنسبة نجاح ٨٨%

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اعتمد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الزراعة بجامعة قناة السويس حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٨٨.٢٦%.

وأشار رئيس الجامعة أن إجمالى عدد الطلاب الناجحين بالنظام الفصلى بلغ ١٨٨ طالب وطالبه حصل ٨ طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف،و١٣ طالب على تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف، ،٢٤طالب حصلوا على تقدير جيدجدا، و ٧٧طالب على تقدير جيد، ٦٦طالب على تقدير مقبول.

وعن نتائج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمده بلغ إجمالى الطلاب الناجحين ٩١ طالب حصل ١٢ طالب على تقدير عام جيد جدا مع مرتبه الشرف، ٢٤ طالب على تقدير جيد جدا، ٤٠ طالب على تقدير جيد، ١٥طالب على تقدير مقبول.

هذا وحرص زكي علي تقديم التهنئة للطلاب الخريجين عامة و العشرين الأوائل خاصه متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان نسبه النجاح بكل قسم جاءت كالتالى قسم إنتاج زراعى بلغت ٦٠ %،وقسم الإقتصاد المنزلى ٩٢ %،وقسم الاراضي والمياه ١٠٠%، قسم الإنتاج الحيوانى والدواجن ٨١.٨%،وقسم الثروه السمكية بنسبه٨٩.٤٧% ،قسم علوم وتكنولوجيا الاغذيه بلغت نسبه النجاح به ٧٧.٢٧%، قسم البساتين ١٠٠% ،وقسم المحاصيل ١٠٠%،قسم وقاية النبات ١٠٠%.

أما عن طلاب نظام الساعات المعتمدة بلغ عدد الطلاب الناجحين ببرنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعيه ١٧ طالب ،وبرنامج السلامه الغذائيه ٢٤ طالب ،وبرنامج الهندسه الزراعيه ٥٠ طالب .

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور عميد كليه الزراعة أسماء العشرين الأوائل حيث حصلت الطالبه هناء إبراهيم أحمد على المركز الأول ، وبالمركز الثاني الطالبة مها زكريا مصطفى وحصلت الطالبه سوسن رجب حسين علي المركز الثالث ،أما المركز الرابع فحصلت علية الطالبه روان إبراهيم إسماعيل وبالمركز الخامس جاءت الطالبة أمل بدران أحمد محمد ، المركز السادس الطالبة هدى السيد عويس وحصل جميعهم علي تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وتابع مندور إعلان الأوائل بحصول الطالبه عصماء جلال محمد على المركز السابع ، بينما حصلت الطالب مريان عادل عزيز علي المركز الثامن ، وجاء بالمركز التاسع الطالبه ميار أشرف جاد وحصل جميعهم علي تقدير عام جيد جدا مع مرتبه الشرف.

كما حصل الطالب عمر أحمد حامد على المركز العاشر بتقدير عام جيد جدا.

وأكمل الدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكليه لشئون التعليم و الطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل بحصول الطالبة بسنت هشام صالح على المركز الحادى عشر بتقدير عام جيد جدا مع مرتبه الشرف، يليها بالمركز الثانى عشر الطالبة منه الله السيد أحمد بتقدير عام جيد جدا، بينما حصلت الطالبة الشيماء غريب إبراهيم على المركز الثالث عشر بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وجاءت هدير عبد العليم بالمركز الرابع عشر بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بينما حصلت كلا من الطالبه ندى هشام ابو الفتوح على المركز الخامس عشر ،ونورهان وفقى رضا على المركز السادس عشر، وشاهندة عبد الناصر محمد على المركز السابع عشر على تقدير عام جيد جدا، وجاءت الطالبه منه الله سيد عبد الله على المركز الثامن عشر تقدير عام جيد جدا مع مرتبه الشرف ،والطالبة روفان سمير أحمد على المركز التاسع عشر بتقدير عام جيد جدا، أما المركز العشرين فقد حصلت علية الطالبة هايدى شريف عبده بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.