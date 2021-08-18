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عرض «هذه ليلتي» و«مجرم سينما» و«لحم ودم» بنادي سينما المرأة

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عرض «هذه ليلتي» و«مجرم سينما» و«لحم ودم» بنادي سينما المرأة عرض «هذه ليلتي» و«مجرم سينما» و«لحم ودم» بنادي سينما المرأة

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عرض نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي» مساء أمس بدار الأوبرا المصرية كل من فيلم «هذه ليلتى» للمخرج «يوسف نعمان» وفيلم «مجرم سينما» للمخرج«أحمد السمان» وفيلم «لحم ودم» للمخرج «جورج مجدى».

و عقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي «إسلام احمد على»و مديرة النادى الناقدة السينمائية«شاهندة محمد على» لمناقشة الافلام مع صناعها والجمهور بحضور الطفل «عمرو حسام الدين جابر» بطل فيلم «هذة ليلتي».

«هذه ليلتى» هو فيلم مصري قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبدالوارث. بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حسام. إنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه. يناقش الفيلم قضية الأطفال الذين يعانون من نوع من القدرات الخاصة، وقد حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية افضل فيلم- مهرجان جنيف للافلام الشرقية ،جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم، المهرجان القومي للسينما المصرية ،افضل فيلم- افضل مخرج- افضل ممثلة، مهرجان الاردن الدولي،تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان السينما الفرنكفورتيه- فرنسا، تنويه خاص لجنة التخكيم، مهرجان مونتريال الدولي- كندا ،و تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان الفيلم الافريقي- بلجيكا.

وعن فيلم «دم ولحم» فهو روائي قصير ويقوم النادي بعرضه ضمن الفعاليات إهداء لروح بطل الفيلم «احمد أشرف».

المصرى اليوم

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