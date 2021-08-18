أخبار عاجلة

توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022 -
دراسة أمريكية تحذر: غير الملقحين أكثر عرضة بـ29 مرة لدخول المستشفيات -
تشمل التعقيم الكامل.. موسم عنيزة للتمور يقدّم خدماته للزوار -
نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه -
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ يطلقان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» -
السيطرة على حريق في شقة بطوخ -
رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر -
وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل) -
"الدم بقى مية" حلاق قتل شقيقه ووزع أشلاءه على إمبابة والوراق.. والسبب غريب -
إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات

ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي

Print
ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي

أكدت الطالبة ريهام محمود مصطفى الحكم، الحاصلة على المركز السادس بالثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، أن المواظبة على الصلاة والتقرب إلى الله هو أول عوامل النجاح والتفوق، قالت لم أتوقع التفوق فقط اجتهدت وفوضت أمري إلى الله، ولذلك فإن هذا التفوق أربك حساباتي وسيجعلني أعيد التفكير مرة ثانية في طريق حياتي ولم أحسم إلى أي كلية ستكون وجهتي.
 
أضافت كنت أذاكر ساعتين فقط في النصف الأول من العام وصلت حوالي 8 ساعات في نهاية العام مشيرة مثلي مثل كل زميلاتي لجأت للدروس الخصوصية في كل المواد خاصة نهاية العام للمراجعة.
قالت ترتيبي الثانية بين إخوتي الأربعة بعد ريم بكلية التربية وتقى بالصف الثاني الإعدادي وكنزي بالصف الرابع الإبتدائي، كما طالبت زملائها وزميلاتها الذين سيأدون امتحانات الثانوية العام القادم أن يجتهدوا من الآن للتأقلم مع نظام الإمتحانات الجديد مؤكدة أن هذا يؤدي إلى التفوق.
 
في النهاية أهدت ريهام هذا التفوق إلى والدها ووالدتها الذين فعلوا لي كل شيء وهيأوا لي جو الإستذكار والتركيز من أجل النجاح والتفوق.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة..اليوم

ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة..اليوم

رئيس جامعة دمياط يلتقي الطالبة ريهام محمود مصطفى الحاصلة على المركز السادس جمهورية

رئيس جامعة دمياط يلتقي الطالبة ريهام محمود مصطفى الحاصلة على المركز السادس جمهورية

ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي

ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي

"رياضة دمياط" تنظم معسكر اليوم الواحد بمركز شباب الركابية

"رياضة دمياط" تنظم معسكر اليوم الواحد بمركز شباب الركابية