ريهام تعيد النظر في مستقبلها بعد حصولها على المركز السادس مكرر أدبي

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أكدت الطالبة ريهام محمود مصطفى الحكم، الحاصلة على المركز السادس بالثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، أن المواظبة على الصلاة والتقرب إلى الله هو أول عوامل النجاح والتفوق، قالت لم أتوقع التفوق فقط اجتهدت وفوضت أمري إلى الله، ولذلك فإن هذا التفوق أربك حساباتي وسيجعلني أعيد التفكير مرة ثانية في طريق حياتي ولم أحسم إلى أي كلية ستكون وجهتي.



أضافت كنت أذاكر ساعتين فقط في النصف الأول من العام وصلت حوالي 8 ساعات في نهاية العام مشيرة مثلي مثل كل زميلاتي لجأت للدروس الخصوصية في كل المواد خاصة نهاية العام للمراجعة.

قالت ترتيبي الثانية بين إخوتي الأربعة بعد ريم بكلية التربية وتقى بالصف الثاني الإعدادي وكنزي بالصف الرابع الإبتدائي، كما طالبت زملائها وزميلاتها الذين سيأدون امتحانات الثانوية العام القادم أن يجتهدوا من الآن للتأقلم مع نظام الإمتحانات الجديد مؤكدة أن هذا يؤدي إلى التفوق.



في النهاية أهدت ريهام هذا التفوق إلى والدها ووالدتها الذين فعلوا لي كل شيء وهيأوا لي جو الإستذكار والتركيز من أجل النجاح والتفوق.