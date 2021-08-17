أخبار عاجلة

توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022 -
دراسة أمريكية تحذر: غير الملقحين أكثر عرضة بـ29 مرة لدخول المستشفيات -
تشمل التعقيم الكامل.. موسم عنيزة للتمور يقدّم خدماته للزوار -
نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه -
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ يطلقان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» -
السيطرة على حريق في شقة بطوخ -
رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر -
وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل) -
"الدم بقى مية" حلاق قتل شقيقه ووزع أشلاءه على إمبابة والوراق.. والسبب غريب -
إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سمير كمونة: «أجايي لازم يمشي الأهلي خد خيره»

Print
سمير كمونة: «أجايي لازم يمشي الأهلي خد خيره» سمير كمونة: «أجايي لازم يمشي الأهلي خد خيره»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هاجم سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه في الدقائق التي شارك بها خلال مباراة طلائع الجيش.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «جونيور أجايي لا يستحق الاستمرار مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواه الفني»، مضيفا :«أجايي لازم يمشي، اللاعب وزنه زائد وهذا أثر على مستواه الفني، كلنا رأينا كيف تعامل مع الفرصة التي أتيحت له».

وأضاف :«الأهلي خد خير أجايي، واللاعب خد خير الأهلي، لابد من رحيله في نهاية الموسم الجاري».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري