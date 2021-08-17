سمير كمونة: «أجايي لازم يمشي الأهلي خد خيره»

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هاجم سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه في الدقائق التي شارك بها خلال مباراة طلائع الجيش.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «جونيور أجايي لا يستحق الاستمرار مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواه الفني»، مضيفا :«أجايي لازم يمشي، اللاعب وزنه زائد وهذا أثر على مستواه الفني، كلنا رأينا كيف تعامل مع الفرصة التي أتيحت له».

وأضاف :«الأهلي خد خير أجايي، واللاعب خد خير الأهلي، لابد من رحيله في نهاية الموسم الجاري».