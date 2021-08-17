سمير كمونة ينتقد موسيماني.. ويؤكد: الأهلي لا يستحق الفوز على طلائع الجيش

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يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدار مباراة طلائع الجيش، بشكل خاطئ.

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«موسيماني، أدار المباراة بشكل خاطئ، حيث لم يضع أكثر من سيناريو للمباراة وتغييراته كات خاطئة»، مضيفا :«عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، نجح في غلق مفاتيح اللعب على الأهلي، ولعب على التأمين الدفاعي».

وأضاف :«الحارس محمد بسام، وثنائي قلب الدفاع اسلام جمال، على الفيل، لاعبي طلائع الجيش، هم الأفضل في مباراة اليوم».

وتابع :«الأهلي كان لا يستحق الفوز أمام طلائع الجيش، معظم اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الفني طوال اللقاء، حتى التغييرات التي اجراها موسيماني، لم تصنع الفارق».