والد الثاني مكرر علمي بسوهاج: متنازل عن ثمن الكشف بعيادتي اليوم فرحًا بتفوقه

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قال الطالب عبدالرحمن خالد الزهرى، الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية شعبة "علمي علوم" من مدرسة الدعوة الإسلامية بمدينة سوهاج، أن فرحته لا توصف بتفوقه وحصوله على ترتيب بين أوائل الجمهورية، لافتا إلى أن تقوى الله وإلتزامه وحرصه على الصلاة هى سر تفوقه، وأنه سيلتحق بكلية الطب البشرى ليكون طبيبا ناجحا مثل والده.

وأضاف عبدالرحمن، فى لقاء له مع "المصرى اليوم"، بأنه لم يكن يرتبط بعدد ساعات محدده فى مذاكرة دروسه، وأن المهم عنده كان استذكار دروسه دون وقت محدد من الساعات، وأن المذاكرة كانت تأخذ كل وقته فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه لم يكن يذهب إلى المدرسة نظرا لانتشار فيروس "كورونا"، كما أن مواعيد المدرسة لم تتكن تتماشى مع وقته، وأنه بدأ دروس خصوصية "أون لاين" من شهر سبتمبر من العام الماضى، ثم توقف بعد فترة معينه لأنه لم يكن منتظما فى أخذ الدروس، وكان يمارس رياضيتى السباحة والجيم فى وقت فراغه.

وأكد عبدالرحمن، أن أسرته وفرت له الجو المناسب للمذاكرة والتفوق، ولم يبخلوا عليه بشىء، وأن المواد الدراسية لم تكن فيها صعوبة طالما هناك مذاكرة، واصفا نظام التعليم الجديد بأنه مريح، وأنه أتاح للطلاب مصادر للمعرفة ويستطيع الطالب أن يطبق هذة المصادر على المواد التى يذاكرها، كما وصف الإمتحانات بنظام "بابل شيت" بأنها أفضل فى الإجابة من الإمتحانات السابقة.

وقال الدكتور خالد الزهرى والد عبدالرحمن، والذى يعمل طبيبا لأمراض الباطنة، أنه عرف النتيجة من مؤتمر وزير التربية والتعليم أثناء تواجده فى عيادته الخاصة، وأن سعادته لم تكن توصف فور إذاعة نتيجة أبنه عبدالرحمن ضمن أوائل الجمهورية ... وتابع "حمدت الله وخرجت من غرفة الكشف إلى المرضى مبسوط، وقلت لهم أبنى الثانى على الجمهورية فى الثانوية العامة وكلكم كشف مجانى النهاردة".

وذكر الدكتور خالد، أن نجله عبدالرحمن كان ينام على الكتب من التعب أثناء المذاكرة، وأنه ألتقط له صوراً بموبايله أثناء نومه على الكتب، وأنه كان يوفر له كل ما يريد لاستذكار دروسه وكان يثق فيه، لافتا إلى أنه لديه 3 أبناء آخرين بخلاف عبدالرحمن وهم: محمد بالصف الثانى الثانوى، وعمر بالصف الثالث الإعدادى، ومريم بالصف الثانى الإبتدائى.

ووجه والد عبدالرحمن، الشكر للرئيس السيسى ولوزير التربية والتعليم على الطفرة التى حدثت فى نظام التعليم قائلا "أنا حاصل على زمالة بريطانية، وما رأيته فى نظام التعليم الحالى من خلال أبنى أنه أفضل بكثير من الأنظمة السابقة التى تعتمد على الحفظ والتلقين".

وقالت والدة عبدالرحمن الدكتورة إعتماد خليفة "صيدلانية"، أن نجلها كان ملتزمًا بالمذاكرة، وكان يقرأ القرآن ويؤدى فرائض الصلاة بانتظام، وأنها انهمرت بالبكاء من شدة الفرح عقب إذاعة نتيجة أبنها ضمن أوائل الجمهورية، لافتة إلى أن المنزل لم يخلو من الصحفيين والمهنئين من الجيران وأصدقاء الأسرة منذ إذاعة الخبر.

وأذاعت "المصرى اليوم" بثا مباشرا فى لقائها مع عبدالرحمن وأسرته يمكن مشاهدته من هنا.

https://fb.watch/7rU6jfMjOY/