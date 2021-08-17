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محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة ()

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محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة (فيديو) محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة ()

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اتصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث هنأهم بالتفوق كما أثنى على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمى المتميز .

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بحصول القاهرة على ٩ مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية .

وأشاد بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .

كانت القاهرة قد حصلت على ٩ مراكز بين أوائل الجمهورية في 9 إدارات تعليمية هي شبرا وحلوان وشرق مدينة نصر والسيدة زينب والنزهة والزاوية الحمراء والوايلي والمعصرة .

المصرى اليوم

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