أخبار عاجلة

توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022 -
دراسة أمريكية تحذر: غير الملقحين أكثر عرضة بـ29 مرة لدخول المستشفيات -
تشمل التعقيم الكامل.. موسم عنيزة للتمور يقدّم خدماته للزوار -
نفتالي بينيت يصل واشنطن في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه -
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ كفر الشيخ يطلقان المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» -
السيطرة على حريق في شقة بطوخ -
رئيس الوزراء يتابع أعمال ترميم 134 عمود في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر -
وزير التعليم العالي يعلن مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية (تفاصيل) -
"الدم بقى مية" حلاق قتل شقيقه ووزع أشلاءه على إمبابة والوراق.. والسبب غريب -
إصابة عامل بجرح قطعي في مشاجرة بسبب الجيرة بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يهنئ الرابع في الثانوية الثانوية: يجب الوعي بجهود الدولة للتطوير

Print
محافظ بورسعيد يهنئ الرابع في الثانوية الثانوية: يجب الوعي بجهود الدولة للتطوير محافظ بورسعيد يهنئ الرابع في الثانوية الثانوية: يجب الوعي بجهود الدولة للتطوير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أسمى معاني التهنئة القلبية للطالب أحمد محمد ابراهيم حواتر، من أبناء محافظة بورسعيد والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية شعبة «العلمي » بمجموع 400 بمدرسة الراعي الصالح الثانوية الخاصة.

وأعرب «محافظ بورسعيد» عن فخره بهذا النموذج المشرف من أبناء بورسعيد، والذي حصد مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية، متمنيًا له مزيد من التوفيق في مستقبله الدراسي والعملي.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لأسر الطلاب بالثانوية العامة والطلاب والمعلمين، مؤكدا أهمية الوعي بجهود الدولة نحو تطوير العملية التعليمية، لتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته