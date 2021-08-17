محافظ بورسعيد يهنئ الرابع في الثانوية الثانوية: يجب الوعي بجهود الدولة للتطوير

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أسمى معاني التهنئة القلبية للطالب أحمد محمد ابراهيم حواتر، من أبناء محافظة بورسعيد والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية شعبة «العلمي رياضة» بمجموع 400 بمدرسة الراعي الصالح الثانوية الخاصة.

وأعرب «محافظ بورسعيد» عن فخره بهذا النموذج المشرف من أبناء بورسعيد، والذي حصد مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية، متمنيًا له مزيد من التوفيق في مستقبله الدراسي والعملي.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لأسر الطلاب بالثانوية العامة والطلاب والمعلمين، مؤكدا أهمية الوعي بجهود الدولة نحو تطوير العملية التعليمية، لتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.