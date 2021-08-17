شريف دسوقي: وقعت عقد «ياما في الجراب يا حاوي» بالمستشفى.. والفخراني: «أنت فنان عظيم»

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كشف الفنان شريف دسوقي في المؤتمر الصحفي، عن كواليس ترشحيه لدوره في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»، مشيرا إلى أن جاء ترشحيه من خلال المخرج مجدي الهواري، مؤكدا أن تم التعاقد على العمل، وهو داخل المستشفي .

ومن جانبه قال الفنان يحيي الفخراني أنه تحمس لاشتراك شريف دسوقي في العرض، واصفا إياه بأنه فنان عظيم، لافتا إلى أن التمثيل سيكون جزء من إتمام علاجه.

وشهد المؤتمر حضور يحيي الفخراني والمخرج مجدي الهواري وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي وسما ابراهيم وحسن العدل وناصر سيف ولبني ونس ورضا ادريس وأخرين.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوى»، من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهوارى.