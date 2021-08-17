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قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بشأن محطة الضبعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، نسير على الجدول الزمني لتنفيذ محطة الضبعة النووية.

ولفت إلى أن هناك خلايا عمل متواصلة في محطة الضبعة لتنفيذ الميناء البحري لاستقبال المعدات الثقيلة.

وأكد أن مصر تواصل وضع الخرسانات والمرافق المختلفة في محطة الضبعة، لافتًا لوجود تنسيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة الضبعة.

وشدد أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أن الرئيس السيسي يدعم مشروع الضبعة النووية، مشيدًا بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الإشعاعية.

وأردف أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتهم أكد أن لدينا التزامات كاملة بشأن محطة الضبعة.

وأشار خلال مداخلة لقناة صدى البلد أن 20% من المعدات والأدوات المستخدمة في محطة الضبعة النووية مصرية الصنع، وسوف تزداد في المستقبل.

وأوضح أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتهم لمصر أكد أن لدينا التزامات كاملة بشأن محطة الضبعة، موضحا أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد نجاح الاستراتيجية المصرية بشكل كامل في منظومة محطة الضبعة .

واستطرد أن التكنولوجيا المستخدمة في محطة الضبعة على أعلي مستوى في الأمان، و.مصر اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لأمان مفاعل الضبعة النووي .

وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع باستمرار مستجدات محطة الضبعة النووية، موضحا أن معدات محطة الضبعة النووية يتم تصنيعها في روسيا ونقوم بتجهيز الميناء لاستقبالها.

واستطرد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البل، أنه تم الانتهاء من تسليم كل وثائق التراخيص من هيئة المحطات النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مردفًا «نسعى للحصول على إذن لإنشاء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة لضمان التشغيل الآمن».

وواصل حديثه قائلا: محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة وسيكون هناك أكثر من محطة، مؤكدًا أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن قبول الموقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتابع أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن إذن القبول إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه يتوافق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكمل لقناة صدى البلد أن مدرسة الضبعة النووية ستقدم التكنولوجيا للطلاب الدراسين، مشيرًا إلى أن نسبة الـ20% للمعدات التي ستكون مصرية في مفاعل الضبعة ستزداد مع تسارع وتيرة العمل.

وأكد أن روسيا من الدول المهمة في العالم في التكنولوجيا النووية ونسعى لزيادة الاحتكاك معها.

واستطرد «نركز على الانتهاء من المنشآت الخاصة بمفاعل الضبعة النووي، حيث لا يوجد تأخير في سير العمل في محطة الضبعة النووية ونسير وفق الخطة الموضوعة.

وكشف أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن عام 2026- 2027 يشهد بداية عمل أول مفاعل نووي في مصر (الضبعة النووي).