قمة افتراضية لمجموعة السبع حول أفغانستان
في أعقاب هجوم خاطف عبر أفغانستان شهد سقوط العديد من المدن في أيدي المتمردين دون قتال، سعت طالبان إلى إظهار تصوير نفسها أكثر...
أبها: الوكالات
09 محرم 1443 هـ
كشف مصدر في محافظة عمران اليمنية، عن استعدادات كبيرة تقوم بها العصابات الحوثية، تمهيدا لمهاجمة محافظة مأرب خلال الفترة القريبة...
أبها: سلمان عسكر
09 محرم 1443 هـ
يواصل مبعوثو رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظم، جولاتهم على البلدان الجارة لإقناع قادتها بالمشاركة في قمة دول جوار العراق نهاية...
أبها: الوطن، الوكالات
09 محرم 1443 هـ
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة بحاجة لقراءة أفعال حركة "طالبان" على الأرض في...
أبها: الوطن الوكالات
09 محرم 1443 هـ