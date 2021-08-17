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قمة افتراضية لمجموعة السبع حول أفغانستان

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طالبان تصافح العالم

في أعقاب هجوم خاطف عبر أفغانستان شهد سقوط العديد من المدن في أيدي المتمردين دون قتال، سعت طالبان إلى إظهار تصوير نفسها أكثر...

a058e97e0e.jpgأبها: الوكالات
b63a1d410c.jpg09 محرم 1443 هـ

محاولة سادسة للحوثي لإسقاط مأرب

كشف مصدر في محافظة عمران اليمنية، عن استعدادات كبيرة تقوم بها العصابات الحوثية، تمهيدا لمهاجمة محافظة مأرب خلال الفترة القريبة...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png09 محرم 1443 هـ

8 دول أساسية مشاركة في قمة بغداد

يواصل مبعوثو رئيس العراقية، مصطفى الكاظم، جولاتهم على البلدان الجارة لإقناع قادتها بالمشاركة في قمة دول جوار العراق نهاية...

icon-byline.pngأبها: الوطن، الوكالات
icon-clock.png09 محرم 1443 هـ

كندا ترفض الاعتراف بطالبان وألمانيا تفضل مراقبة أفعالها أولا

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة بحاجة لقراءة أفعال حركة "طالبان" على الأرض في...

icon-byline.pngأبها: الوطن الوكالات
icon-clock.png09 محرم 1443 هـ

الوطن السعودية

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