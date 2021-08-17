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"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة

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"أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة "أمالا" تنفي رعايتها لأي ناد رياضي في المملكة

نفت شركة "أمالا"، الوجهة الاستثنائية فائقة الفخامة والممتدة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية ، رعايتها لأي ناد رياضي في السعودية.

و نشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "تنفي أمالا ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايتها لأي ناد رياضي، مع تمنياتها بازدهار وتقدم الرياضة في المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأن إدارة النادي الأهلي وقعت عقداً مع شركة "أمالا" السياحية لرعاية النادي بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 375 مليون ريال بواقع (75) مليون ريال كل موسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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