رضا عبد السلام.. أول رئيس لشبكة القران الكريم من متحدي الإعاقة

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قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أنه تم اختيار المذيع والإعلامي رضا عبدالسلام ليشغل منصب رئيس شبكة القران الكريم، بعد فراغ المنصب منذ ثلاث شهور بعد بلوغ حسن مدني الرئيس السابق للشبكة سن المعاش.

وأضاف «نوار» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن رضا عبدالسلام له اسهامات كثيرة في إذاعة القران الكريم ومن أهم برامجه التي قدمها في الإذاعة برنامج سيرة ومسيرة .

يذكر أن رضا عبدالسلام. مذيع راديو ومؤلف، يعد حالياً كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم ويعمل بها على مدار 30 عاماً قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: «قطوف من السيرة» و«مساجد لها تاريخ» و«سيرة ومسيرة»، وهو صاحب نبرة صوت مميزة لدى الملايين والتي يقدمها دائماً في بداية الفقرات الإذاعية أكسبته شهرة واسعة لدى مستمعي الإذاعة في مصر.

وهو من مواليد المنوفية وعانى منذ مولده بضمور الذراعين مما سبب له الكثير من المتاعب وتسببت في البداية في حرمانه من الالتحاق بالإذاعة ولكنه نجح لاحقاً في عام 1987 في الالتحاق بها كمذيع واستمر عمله كمذيع ربط طوال هذه السنوات.

كما اشتهر أيضاً بنقل الأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، كما قام بتغطية مناسك الحج عام 2006 وشارك في تقديم مسابقة القرأن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب أخرها «نقش على الحجر».