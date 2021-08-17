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محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام

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محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام محافظ أسوان يلتقى أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم المحافظة لكافة الجهود المبذولة سواء من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من مؤسسات المجتمع المدني .

جاء ذلك أثناء لقاءه بأعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام الخيرية بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، ومديرى الصحة والتضامن الاجتماعي ومستشفى أسوان الجامعي .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغطي جميع الخدمات الصحية والطبية، وخاصة للمصابين بالأمراض الجلدية والجذام، كما أنه سيتم دراسة فتح عيادة شاملة ومتخصصة لهم بمستشفى أسوان التخصصى العام بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيداً بالجهود الإنسانية والوطنية العديدة التي تقدمها الجمعية والهادفة لخدمة أبناء المجتمع ومنها تنظيم قافلة تتضمن مساعدات طبية وعينية، بجانب تقديم أنواع العلاج المختلفة لكافة الحالات، مع نقل أي حالات أخرى تحتاج إلى جراحة بالقاهرة وعلاجها .

وفي نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتكريم أعضاء جمعية الجذام، فيما قامت الجمعية بتكريم المحافظ وعدد من المسئولين وممثلى المجتمع المدني .

المصرى اليوم

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