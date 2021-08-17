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عرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد وصورًا تظهر جلوس أحد كلاب الحراسة الأمريكية في مقعد طائرة عسكرية أثناء عملية إجلاء الرعايا من أفغانستان، بينما يتكدس مئات المواطنين الأفغان المتعاونين مع أمريكا خلال سنوات عدة داخل جزء من الطائرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا شحنت المواطنين الأفغان بطريقة غير آدمية، مشيرا إلى أنه على الأمريكان الاعتذار عن هذا الفعل الذي يعتبر كيلًا بمكيالين، وتفضيلًا للكلاب على الإنسان. وتابع الإعلامي أحمد موسى أن ما حدث عار على أمريكا والمواطن الأمريكي الذي يفتخر بحقوق الإنسان، مضيفا أن الأفغانيين فروا هاربين من القتل في بلادهم، فقابلتهم الولايات المتحدة الأمريكية بإهدار حقوقهم الإنسانية.

وأردف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أنه على منظمات حقوق الإنسان دفن نفسها بعد رؤية مشاهد تفضيل الكلاب على الإنسان، مضيفا أن العار يلاحق الإدارة الأمريكية التي سمحت بحدوث ذلك المشهد المؤسف.